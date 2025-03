Den letzten Schliff gab’s vom Olympia-Bronzenen

„Langsam bin ich froh, wenn es vorbei ist“, stöhnt Fadi Merza. Am Samstag steigt der mittlerweile 47-Jährige bei der Bounce Fight Night im Multiversum Schwechat ein allerletztes Mal in den Ring. Damit er seinem 20 Jahre jüngeren Gegner gewachsen ist, trainierte er zuletzt mit Gleb Bakshi. Der 29-Jährige holte in Tokio Olympia-Bronze im Mittelgewicht für Russland.