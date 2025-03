Bursch (16) mit 9 Erwachsenen in Zelle gepfercht

Die Volksanwaltschaft schlägt Alarm: Die Missstände im Jugendstrafvollzug sind enorm, ein 16-Jähriger wurde mit neun Erwachsenen in eine Zelle in Niederösterreich gepfercht, ganze Abteilungen werden laut Volksanwältin Gaby Schwarz aufgelöst. Der Personalmangel in den Justizanstalten ist mittlerweile eklatant.