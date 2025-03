Ermittlungen im Edlinger Mordfall eingestellt

Eine Schülerin machte am 8. Februar 2023 auf ihrem Weg in die Schule die grausame Entdeckung. Gertrude K. lag tot vor der Leichenhalle in der kleinen Unterkärntner Ortschaft Edling. Und obwohl die Ermittler drei Männer aus dem Umfeld der 62-Jährigen ins Visier nahmen, verliefen die Spuren immer wieder im Sand.