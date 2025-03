Mutter getötet: Erneute Wende in Kärntner Mordfall

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass in der kleinen Ortschaft Edling in Unterkärnten eine Bewohnerin tot aufgefunden wurde. Ein Kind hatte die Leiche der dreifachen Mutter ausgerechnet vor dem Friedhof aufgefunden. Seitdem wird ermittelt, wie und durch wen die Frau starb – auch der eigene Sohn geriet unter Verdacht.