Ärger nach Premiere des After Work Market

Jedenfalls sieht der Marktreferent in der Veranstaltung Zukunftspotenzial und will es am geplanten Markt am Kaiser-Josef-Platz umsetzen. Hier kann aber schon am Samstag (11 bis 22 Uhr) wieder besonderes genossen werden. Beim beliebten Streetfood-Market werden gewohnt lokale Gastronomen aus regionalen Lebensmitteln aufkochen.