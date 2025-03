Toronto verliert ohne Pöltl gegen San Antonio

Weil Jakob Pöltl seit mittlerweile mehr als zwei Wochen in jedem zweiten Spiel eine Pause erhält, hat er am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch das Duell mit seinem Ex-Club verpasst. Die Toronto Raptors waren beim 89:123 gegen die San Antonio Spurs chancenlos und erlitten die zweithöchste Heimniederlage der Saison.