Von Straße abgekommen: Biker (51) schwer verletzt

Pkw-Lenker leistete Erste Hilfe

Bei dem Unfall zog sich der Biker schwere Verletzungen zu. Ein nachkommender deutscher Pkw-Lenker hielt sofort an, leistete Erste Hilfe und reif die Rettungskräfte herbei. „Der Verunfallte wurde von einem Notarzt und mehreren Sanitätern am Unfallort erstversorgt und in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.“