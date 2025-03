Singles dürfen ausländische Kinder adoptieren

Italiens Adoptionsgesetze sollen aktualisiert werden

Angesichts der rückläufigen Zahl von Adoptionsanträgen für ausländische Kinder erklärte das Gericht, das Verbot für Alleinstehende berge die Gefahr, dass das Recht des Kindes, in einem stabilen und harmonischen familiären Umfeld aufzuwachsen, in Frage gestellt werde. Das Urteil unterstreicht die Notwendigkeit, die italienischen Adoptionsgesetze zu aktualisieren, um den gesellschaftlichen und familiären Veränderungen Rechnung zu tragen, so Paolo Limonta, Präsident des CIAI, einer italienischen Vereinigung, die sich für die Adoption von Kindern aus dem Ausland einsetzt.