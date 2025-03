„Keine Chance“: Gibt Verstappen jetzt schon auf?

„Es ist verdammt eng“

Ganz so dramatisch sieht es Red Bulls Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko nicht. „Das Positive ist: Der Rückstand auf McLaren ist deutlich geringer, als wir befürchtet haben. Es ist verdammt eng, Ferrari und Mercedes sind auch innerhalb von einem Zehntel“, meinte der Grazer gegenüber „Motorsport-total.com“. Wie eng die Teams tatsächlich beisammen sind, erfahren wir am Sonntag, wenn die Ampeln am Shanghai International Circuit um 8 Uhr auf Grün schalten.