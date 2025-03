Wals-Grünau zitterte sich zum Heimsieg

Wals-Grünau spielte erstmals seit dem 0:1 gegen Bischofshofen am 7. September wieder daheim in Grünau. Platzprobleme zwangen den Westliga-Klub bekanntlich zum Ausweichen. Bei der Rückkehr in die Heimat siegte die Elf von Trainer Christoph Knaus gegen Lauterach 1:0.