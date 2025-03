Keine Beute bei Rückkehr der Vereinslegende

Weit über 300 Tage lang musste der FC Pinzgau seine Pflichtspiele ohne Tamas Tandari absolvieren. Die Vereinslegende hatte sich im Westliga-Auswärtsspiel am 9. Mai 2024 in Bischofshofen einen Achillessehnenriss zugezogen und fiel seitdem aus. Am Freitagabend war es so weit: Der 37-Jährige feierte sein Comeback. „Das ist natürlich schön, ich freue mich für ihn“, sagte Trainer Florian Klausner.