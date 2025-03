„Mit ihm haben wir gerade sehr viel Freude“

Auch das Endergebnis zauberte ihm kein Lächeln ins Gesicht. Nach einem „offenen Schlagabtausch“ – wie es die Trainer unisono formulierten – stand am Ende ein 2:2 auf der Anzeigetafel. Auf Seiten der Anifer hatten Matthias Strobl (26.) und Stefan Dorfmayr (71.) genetzt. „Beide Teams sind zum Schluss dreimal alleine vorm Tor gewesen, hätten das Spiel gewinnen können. So geht das X auch in Ordnung“, sagte Triebl. „Von diesem Remis kann sich aber keiner wirklich was kaufen“, merkte Huber Rieder an.