Thunder erneut das Topteam im Westen

Die Basketballer der Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA den Heimvorteil bis zu einem möglichen Finale gesichert. Oklahoma City besiegte am Freitag (Ortszeit) die Charlotte Hornets daheim deutlich mit 141:106, Topstar Shai Gilgeous-Alexander trug 30 Zähler zum 58. Saisonsieg seines Clubs bei. Die Thunder sind damit das zweite Jahr in Folge das beste Team im Westen und haben derzeit auch ligaweit die beste Bilanz.