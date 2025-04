Nach Comeback-Saison: „Ich sehe als Lernjahr“

Das Comeback-Jahr forderte Marcel Stauffer sehr. Der Motocross-Fahrer feierte im Mai 2024 nach Hals- und Brustwirbelbrüchen im November 2023 überraschend schnell seine Rückkehr aufs Bike. Bei den MX of Nations erlebte er vor Saisonende im Oktober noch einen Schreckmoment: Der Hinterreifen eines gegnerischen Motorrads traf den Salzburger am Hinterkopf, was einen Riss im Muskelansatz zur Folge hatte. Das alles nagte an seinem Körper, wie er erklärt: „Ich habe ein bisschen zurückschrauben müssen, weil ich schnell ins Fahren zurückgekommen bin.“ In der Praxis sah es so aus, dass der 23-Jährige im Winter viel an der Beweglichkeit seines Genicks arbeitete. „Und ich habe geschaut, dass ich meinen Körper gut regeneriere.“