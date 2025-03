Nordkorea sagt Russland weitere Unterstützung zu

Treffen dauerte drei Stunden

Bei dem mehr als zweistündigen Treffen in Pjöngjang dankte Schoigu Nordkorea auch besonders für die Solidarität im russischen Krieg in der Ukraine. Nordkorea steht international in der Kritik, weil es Russland in dem Angriffskrieg mit Waffen und auch mit Soldaten unterstützt.