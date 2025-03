Neuer ÖVP-General mit Kampfansage an die FPÖ

Machettis Ziel als ÖVP-General ist es, die Volkspartei wieder auf Platz eins zu bringen: „Das ist mein Auftrag und auch mein Wunsch. Und dafür brauchen wir wettbewerbsfähigere Parteistrukturen. Wir haben zwar den Vorteil, dass wir quasi in jeder Gemeinde einen ÖVPler finden. Das ist ein absolutes Asset und das haben andere Parteien nicht. Aber in der Schlagfertigkeit, in der digitalen Kommunikation, in der Direktkommunikation, da müssen wir was tun.“ Daneben brauche es sauberen Regierungsarbeit, die Ergebnisse liefert und eine „langfristigere Idee von Volkspartei“. „Was wollen wir in zehn, 15, 20 Jahren für dieses Land erreichen? Wenn wir das hinkriegen, dann kann man wirklich wieder auf Platz 1 kommen“, zeigt sich Marchetti überzeugt.