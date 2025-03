Drei Feuerwehrleute bei Großbrand verletzt

Es waren durchaus apokalyptische Bilder, die sich den 205 Einsatzkräften am Donnerstagabend boten: Kurz nach 18.30 ging der Alarm ein. Am Gelände eines Wohnmobilcenters im Ortsteil Petersdorf der Gemeinde St. Marein bei Graz brach Feuer aus. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte kam es zu einer Rauchgasentzündung mit enormer Hitzeentwicklung, wie der Bereichsfeuerwehrverband Feldbach (insgesamt standen Wehren aus vier Bezirken im Einsatz) mitteilte. Dies führte zu einem Wiesenbrand und dadurch konnte sich das Feuer auf mehrere am Parkplatz abgestellte Wohnmobile ausbreiten.