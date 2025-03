Seifriedsberger in Lahti Fünfte ++ Prevc Erste!

Nika Prevc hat im vorletzten Saison-Bewerb der Skispringerinnen ihre Siegesserie fortgesetzt! Es war am Donnerstag in Lahti bereits der neunte in Folge für die Gesamtweltcup-Siegerin aus Slowenien. Prevc gewann überlegen mit 25,4 Punkten Vorsprung auf die Deutsche Selina Freitag und 27,7 auf die Kanadierin Alexandria Loutitt. Beste Österreicherin wurde Jacqueline Seifriedsberger als Fünfte.