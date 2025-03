Bittere Pille für Füchse vor dem Cup-Schlager

Die Handballer der BT Füchse wollen nach zwei Jahren, als man sogar im Cup-Finale stand, wieder in das Final-Four einziehen. Dafür muss Samstagabend (20) aber eine Premiere her. Denn die Obersteirer treffen im Viertelfinale daheim auf Linz. Gegen den Meister hat es in der laufenden HLA-Saison zwei Niederlagen gegeben.