ÖFB-U19 bezwang Ungarn in EM-Quali mit 3:1

Die Truppe von Teamchef Oliver Lederer bezwang am Mittwoch Mini-Turnier-Gastgeber Ungarn in Kisvárda verdient mit 3:1. Oghenetejiri Adejenughure (2., 17.) und Leon Grgic (14.) führten schon in der Anfangsphase die Entscheidung herbei. Die Ungarn mussten nach einem Ausschluss ab der 45. Minute in Unterzahl agieren. Nächster ÖFB-Gegner ist am Samstag (15 Uhr) Island.