In so einer Schlangengrube landet keiner gerne

In einer Schlangengrube ist niemand gerne. In Sagen gilt sie als Ort des Schreckens. So einer ist auch der „Snake Pit“, der ab heute auf Sepp Straka bei der Valspar Championship in Palm Harbor (Florida) wartet. Illustriert sind die drei letzten Bahnen des Copperland Course im Innisbrook Resort mit einer eher furchteinflößend gestalteten Schlangenstatue.