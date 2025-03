„Moon, der Panda“: Mit krone.tv zur Premiere

Tian, ein 12-jähriger Junge aus der Großstadt, verbringt mehr Zeit an der Spielkonsole als in der Natur. Doch als ihn sein Vater in die Berge Sichuans zu seiner Großmutter schickt, nimmt sein Leben eine unerwartete Wendung. Dort trifft er auf das kleine Pandababy Moon, das von seiner Mutter verlassen wurde. Eine besondere Freundschaft entsteht – doch Tians Entdeckung bleibt nicht lange ein Geheimnis. „Wir wollten eine universelle Geschichte erzählen“, erklärt Regisseur Gilles de Maistre. „Es geht um Freundschaft, Selbstfindung und darum, seinen eigenen Platz in der Welt zu finden.“