Stoppschild ignoriert: Mopedfahrer von Pkw gerammt

Fataler Unfall am Dienstagabend in Vomp im Tiroler Bezirk Schwaz: Ein Mopedfahrer (16), der in Begleitung eines 14-jährigen Freundes war, missachtete beim Ausfahren von einem Parkplatz das Stoppschild, woraufhin die Burschen von einem herannahenden Auto gerammt wurden. Beide Jugendliche und der Pkw-Lenker erlitten Verletzungen.