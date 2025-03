„Amerika bringt eigene Stimme zum Schweigen“

Die Trump-Regierung hatte den US-Auslandssendern – der größte von ihnen die 1942 gegründete „Voice of America“ – per Dekret die bisher über die „United States Agency for Global Media“ laufende finanzielle Förderung gestrichen. Reporter ohne Grenzen (RSF) kritisierte den Schritt scharf, stehen nun doch formell eigenständige Sender vor dem Aus, die vielfach auch in Regionen mit autokratischen Regierungen präsent sind und unabhängige Informationen senden. Bei VOA erhielten am Sonntagabend hunderte Mitarbeiter der insgesamt 47 Sprachdienste ihre Kündigungen.