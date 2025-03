Olympiasiegerin Lara Vadlau hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Nach dem Rücktritt von ihrem Gold-Partner Lukas Mähr segelt die Kärntnerin künftig in der 470er-Klasse mit Niklas Haberl. Ziel ist eine Medaille bei den Spielen 2028 in Los Angeles. Lara hat weiter Energie ohne Ende. Am 23. April präsentiert sie in Wien auf der Mariahilfer Straße auch ihr Buch.