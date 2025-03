Gericht sieht auch Fehler beim Denkmalamt

Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat die Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, den Antrag des Bundesdenkmalamtes auf Einstellung des Abbruchs beim Objekt „Weißes Rössl“ in Gries am Brenner, abzuweisen, vollinhaltlich bestätigt. Diese Entscheidung wurde am Montag kommuniziert.