Der Europa-Park lädt Sie zu sich ein!

Abkühlung in der Wasserwelt Rulantica

Die Wasserwelt Rulantica verspricht Wasserspaß für die ganze Familie! Zahlreiche thematisierte Rutschen, darunter die rasante „Vinter Rytt“ und die Highspeed-Duellerutsche „Hugin & Munin“, sorgen für Adrenalinkicks. In der riesigen Wellenlagune „Surf Fjørd“ kannst du dich treiben lassen, während die gemütliche Wildbachfahrt „Snorri’s Saga“ entspannte Abenteuer bietet. Kleine Gäste erleben in „Trolldal“ magische Wasserspiele, während Wellness-Fans im exklusiven Entspannungsbereich zur Ruhe kommen. Egal ob Action oder Erholung – Rulantica hält für jeden das perfekte Erlebnis bereit!