Bauernfamilie stellte mit Polizei dreisten Dieb

Familie passte genau auf

„Nach dem ersten Diebstahl hab’ ich auf dem Handy Push-Nachrichten aktiviert, so bekomme ich immer eine Nachricht, wenn jemand das Geschäft betritt“, erzählt Franziska Friesenecker. Am Samstagnachmittag war es wieder so weit, und Sohn Florian (15) bemerkte sofort, dass es der gleiche „Kunde“ wie im Dezember war.