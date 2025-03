Helmut Marko: Tränen-Show „ein bisschen peinlich“

Hamilton-Vater tröstet Franzosen: „Das bedeutet mir sehr viel“

Als „Walk of Shame“ bezeichnete der junge Franzose selbst den Weg zurück in die Box – doch Hadjar fand bei Lewis Hamiltons Vater Anthony einen tröstenden Arm. „Das bedeutet mir sehr viel. Er wusste genau, wie ich mich fühlte, wie niedergeschlagen ich war, und kam in meinem schlimmsten Moment zu mir“, so der 20-Jährige bei Sky.