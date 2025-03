Der Australian-GP – bei Sauwetter – jetzt LIVE

McLaren-Duo behielt kühlen Kopf

Als es darauf ankam, gab McLaren im Albert Park Circuit ziemlich klar den Ton an. „Nicht so schlecht, um in das Jahr zu starten“, sagte Norris noch im Cockpit. Wenig später meinte er, das Auto sei extrem schnell, „und wenn man es so hinbekommt, ist es unglaublich, aber es ist schwer, es hinzubekommen“. Seine erste schnelle Q3-Runde war wegen des Verlassens der Streckenbegrenzung gestrichen worden, daher kam alles auf den zweiten Versuch an.