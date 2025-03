Tränen! Debüt endet in Leitplanke – beim Aufwärmen

Dabei hatte Hadjar in den ersten Trainings und beim Qualifying gut angezeigt. Immerhin Platz elf in der Qualifikation. Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies hatte schon am Freitag davon gesprochen, dass Hadjar „einen guten Job“ gemacht habe, zumal er davor „nur einen Testtag in Bahrain“ gehabt hatte. Davon kann sich der Youngster nach der vermasselten Aufwärmrunde am Sonntag auch nichts mehr kaufen.