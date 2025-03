Der Kuschelbär rockt unterhalb des Radars Amerika

Sepp Straka ist Fan von Falco. Der stand 1986 mit „Rock me Amadeus“ an der Spitze der US-Charts. Und auch der Golfprofi „rockt“ heuer Amerika. Der Wiener belegt im FedExCup, der Saisonwertung der PGA Tour, Platz eins, glänzt auch aktuell bei der mit 25 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Players Champonship in Ponte Vedra Beach.