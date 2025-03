FPÖ: Linker Flex-Anschlag auf Kickls Kletterroute

Linke Gruppierung bekennt sich zum „Anschlag“

„Schon immer waren Berge ein politischer Raum“, heißt es in der Begründung der linken Gruppierung auf einer Medienplattform. „Auch der Hochschwab ist reich an Geschichte, so war er schon zu NS-Zeiten ein Ort des Widerstandes und Rückzugsort für Partisan*innen. Umso mehr schockiert es, dass Kickl diesen Ort mit einer Erstbegehung für seine Selbstinszenierung missbraucht“, so die Antifa weiter.