Neue Pflegekräfte aus der Ukraine in Ausbildung

Ein Pilotprojekt des AMS im Kampf gegen den Pflegenotstand nimmt nun in Kooperation mit dem Verein Tralalobe Fahrt auf. So werden derzeit 22 aus der Ukraine Geflüchtete zu Heimhelfern (samt Deutschkurs) ausgebildet. Die Kurskosten in der Höhe von insgesamt 75.000 Euro übernimmt das AMS. So wie Nina Utts, die im Mai 2022 mit ihren drei Kindern nach Österreich geflohen ist. „Wir wissen wie es ist, alles zu verlieren und noch einmal komplett von vorne anzufangen. Wir wollen arbeiten und etwas Sinnvolles beitragen“, erklärt die angehende Pflegekraft.