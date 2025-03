J.D. Vance wird bei Besuch von Konzert ausgebuht

Mit diesem Schritt will die republikanische Regierung gegen die „Woke-Kultur“ vorgehen. Einige Künstler setzten daraufhin ein Zeichen gegen die Machtübernahme Trumps in der Institution. Die Sängerin und Musikerin Rhiannon Giddens sagte mehrere Auftritte ab. Die Macher des Broadway-Musicals „Hamilton“ entschlossen sich ebenfalls, ihre Vorstellungen in Washington abzusagen.