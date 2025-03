Auto hinter Linienbus übersehen: Kollision

Auf der Kreuzung zwischen Bahnhofsstraße und L 190 kam es am Donnerstagmorgen gegen 8.16 Uhr in Nenzing zu einem Crash: Eine 35-jährige Frau war dort mit ihrem Pkw hinter einem Linienbus unterwegs. Eine weitere Autofahrerin (55) fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein und übersah den Wagen der 35-Jährigen.