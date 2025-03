Die Magierin der Masken am Landestheater Salzburg

Als Maskenbildnerin liegt das Aussehen der Figuren wortwörtlich in ihren Händen. Marion Leitner hilft schon seit 17 Jahren den Darstellern am Salzburger Landestheater, allabendlich in ihre Rollen zu schlüpfen und verwandelt sie mal in tragische Helden, mal in magische Wesen. Eine Aufgabe, die sowohl kunstvolle Fertigkeit als auch schnelle Präzision erfordert. Ihre Tätigkeiten umfassen neben dem reinen Schminken auch das Aufbereiten und Knüpfen von Perücken sowie das Herstellen von Masken und Bärten, weshalb sie und ihr Team viel Zeit in der Werkstatt verbringen.