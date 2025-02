Die unsichtbare Pilotin im Landestheater Salzburg

„Es gibt keinen normalen Weg in die Inspizienz“

Bevor sie vor sieben Jahren nach Salzburg kam, war Gunzle zehn Jahre als Stage Managerin in London tätig. Weder ein typischer noch ein untypischer Weg in die Inspizienz, die traditionell keinen klar definierten Ausbildungsweg vorschreibt. „Es gibt keinen normalen Weg hierher“, erklärt Gunzle. „Viele kommen aus angrenzenden Bereichen wie Tanz oder Gesang und finden hier eine neue Berufung nach ihrer eigentlichen Karriere“, ergänzt sie.