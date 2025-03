Fünfter Sieg in sechs Spielen für Pöltls Raptors

Die Toronto Raptors haben am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) mit einem 118:105 gegen die Philadelphia 76ers den fünften Sieg in den vergangenen sechs Spielen gefeiert. Jakob Pöltl, dem in zwei der jüngsten drei Partien seines Teams eine Pause verordnet worden war, kam dabei 17:03 Minuten zum Einsatz. Der 29-jährige Wiener bilanzierte mit neun Punkten, fünf Rebounds und je zwei Assists, Steals sowie Blocks.