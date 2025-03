Alkoholisiert und abgelenkt Auto aufs Dach gelegt

Am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr war der 27-Jährige mit seinem Wagen auf der Rohrbacher Straße in Ottensheim unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpflock und eine Leitschiene. Als das Auto schließlich zum Stillstand kam, lag es auf dem Dach.