Beim Meistertipp herrscht eine große Uneinigkeit

Rene Zia (Austria Salzburg): Es gibt einen richtig lustigen und er glaubt auch, dass er am lustigsten ist. Das ist Marinko Sorda. Er bringt Witze und Sticheleien in die Kabine.

Elias Kircher (Bischofshofen): Jeder in unserem Team hat seinen eigenen Humor. Besonders spannend ist, dass wir so viele unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen in der Mannschaft haben – das macht es umso lustiger und abwechslungsreicher.

Michael Perlak (Kuchl): Das ist der Horst Nestaval. Der ist absichtlich und auch unabsichtlich oft lustig.

Benjamin Ajibade (St. Johann): Florian Ellmer, aber alle anderen würden sagen, dass ich es bin. Aber mich selbst zu nennen wäre blöd.

Tamas Tandari (FC Pinzgau): Ammar Hasanovic. Er ist einfach so wie jeder Tormann verrückt.

Thomas Pertl (Wals-Grünau): Gerhard Brennsteiner weiß auf alles eine Antwort, bringt einen Schmäh in die Kabine und ist unser Spaßmacher.