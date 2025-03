Für Austria Salzburg geht es in die Verlängerung

In der Achterbahnfahrt der Gefühle und Neuigkeiten auf dem Weg in die 2. Liga geht es für Westligist Austria Salzburg wieder nach oben. Eine Gesprächsrunde zwischen Bürgermeister Bernhard Auinger, den Behörden, einem Vertreter der Bundesliga und Teilen des violetten Vorstands (Präsident Claus Salzmann war beim Treffen nicht dabei) verlief aus Sicht der Violetten positiv. Die Runde war einberufen worden, nachdem die Liga den Maxglanern eine negative Rückmeldung auf ihre Einreichung der Unterlagen für eine Zweitliga-Zulassung gegeben hatte. Der Bescheid, der dem Stadtverein vor rund zwei Wochen ausgestellt worden war, erfüllte aufgrund seiner enthaltenen Einschränkungen (Sperrstunde, Anzahl der Spiele etc.) nicht die Anforderungen einer uneingeschränkten Nutzbarkeit.