In Rekordlisten taucht dieser Name immer auf

Ein Name, der immer wieder auftaucht: Patrick Sparber. Der Stürmer erzielte in den bisherigen 274 Partien (für Grödig, Hallein, Adnet und Anif) 120 Tore. In der ewigen Torschützenliste fehlen ihm nur mehr fünf Treffer auf den Spitzenreiter Matthias Pichler, der seine Karriere bereits 2019 beendete. „Er schaut nicht auf sich, will immer dem Team weiterhelfen. Dass er Tore auch noch schießt, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt“, grinst sein Trainer Thomas Eder. Nachsatz: „Er steht zurecht da oben!“