Wie sich Israelis nach dem Terror selbst halfen

Das hat die Bildungsexpertin und Autorin, die teils in Israel, teils in Wien und teils in Deutschland arbeitet, so begeistert, dass sie darüber ein Buch geschrieben hat. In 17 Interviews hat sie mit Freiwilligen gesprochen die, jeder in seinem Bereich, versucht haben, den Menschen zu helfen – in der Traumatherapie, Gedenkarbeit, mit ihrem Einsatz für Binnenflüchtlinge (Zehntausende Israelis haben an diesem und an den folgenden Tagen ihr Zuhause verloren), in der Landwirtschaft oder indem sie Frauen von plötzlich eingezogenen Reservisten unter die Arme gegriffen haben.