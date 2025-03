Millionen-Panne mit Weihnachtsrubbellosen

„Pro Spiel“ macht den Unterschied

Auf dem betroffenen Los gibt es nämlich zwei Spiele für Rubbler, in den Bedingungen steht: „Auf diesem Rubbellos befinden sich 2 Spiele. Rubbeln Sie ,Spiel 1‘ und ,Spiel 2‘ auf. Finden Sie 3x den gleichen Geldbetrag pro Spiel, so haben Sie diesen Geldbetrag 1x gewonnen. Finden Sie 3x das Geldschein-Symbol ,5.000,-‘, gewinnen Sie EUR 5.000,- monatlich, 1 Jahr lang!“ Was im Gegensatz zum ersten Hinweis auf den gewonnenen Geldbetrag laut Peschel beim Hinweis zum Hauptgewinn fehlt, sind die beiden Wörter „pro Spiel“. Worauf sich die mutmaßlich Betrogenen nun berufen.