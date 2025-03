ÖFB-Team: Bitterer Ausfall, Salzburger rückt nach

Danso bei Tottenham Dauerbrenner

Danso verpasst in jedem Fall das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gegen Alkmaar sowie nach dem Liga-Wochenende auch die beiden Play-off-Duelle mit Serbien, in denen es für das ÖFB-Team nächste Woche am Donnerstag in Wien und am Sonntag in Belgrad um die Rückkehr in die Liga A der Nations League geht.