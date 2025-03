Spaziergängerin traf in Tirol auf einen Bären

Stets scheues Verhalten gezeigt

„Wir nehmen Hinweise und Beobachtungen ernst und gehen ihnen zur weiteren Abklärung nach“, heißt es seitens des Landes, wo allerdings betont wir, dass alle Bären, die in Tirol in den letzten Jahren festgestellt wurden, scheues Verhalten zeigten. „Die Wahrscheinlichkeit, in Tirol einem Bären zu begegnen, ist zudem äußerst gering.“ Das Land Tirol appelliert jedoch an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch zu melden.