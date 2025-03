Abschiebung: „Haben wenig Zeit, EU muss liefern“

„Krone“: Herr Brunner, in Europa und auch in den USA ist das Thema Asyl und Flüchtlinge ein wichtiges Wahlmotiv. Ist die EU-Kommission nun endlich aufgewacht und hat erkannt, dass unsere Demokratie ins Wanken kommt, wenn nicht endlich härtere Maßnahmen in der Asylpolitik gefasst werden?