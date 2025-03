Schweiz wird zur größten Containerschiff-Nation

Weltgrößte Reederei ist in der Schweiz

Doch wieso hat es die Schweiz zur größten Containerschiff-Nation geschafft? Es liegt an einem einzigen Unternehmen: der weltweit größten Reederei, die ihren Sitz in der Schweizer Stadt Genf hat. Sie heißt Mediterranean Shipping Company (MSC) und ist so groß, weil sie beim Hafenlogistiker HHLA in Hamburg eingestiegen ist und zuletzt auch deutsche Containerschiffe angekauft hat, wie die Präsidentin des Verbands deutscher Reeder (VDR), Gaby Bornheim, weiß.