Strom für alle: Fünf E-Autos um unter 20.000 Euro

Das haben sie mittlerweile offenbar selbst in Wolfsburg begriffen. Noch bevor Ende dieses Jahres der ID.2 als so etwas wie der wahre Golf der Generation E enthüllt und dann 2026 für Preise um die 25.000 Euro auf den Markt kommt, zeigen uns die Niedersachsen zumindest als Studie den ID.1, für den eine Eins an erster Stelle des Preises als Ziel gilt. Wie so oft allerdings braucht VW noch ein bisschen Zeit: Wenn der legitime Erbe des E-Up in zwei Jahren in den Handel kommt, wird er deshalb längst nicht mehr allein sein. Denn auch die Konkurrenz dreht an der Kostenschraube. Schlecht für die Niedersachsen, gut für die Kundschaft. Schließlich hat sie dann auch in der Preisklasse unter 20.000 Euro plötzlich ein bisschen Auswahl.